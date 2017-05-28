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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сапонара 66
Весино 85
2:2
Матч завершен
Пескара
Пескара
Капрари 15
Баэбек 65
Серия А, 38 тур
Серия А,
38 тур
Италия
28 мая 2017, 21:45 МСК
28.05.2017, 21:45 МСК
воскресенье
Даниэле Мартинелли
Даниэле Мартинелли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
68
2
Гонсало
Гонсало
60
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
90
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
66'
66'
90
8
Весино
Матиас Весино
85'
85'
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
56
Запасные
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
15
Оливера
Максимильяно Оливера
6
Санчес
Карлос Санчес
20
Валеро
Борха Валеро
5
Бадель
Милан Бадель
72
Иличич
Йосип Иличич
24
Хаджи
Янис Хаджи
9
Калинич
Никола Калинич
16
Тельо
Кристиан Тельо
Пескара
мин
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
14
Кампаньяро
Уго Кампаньяро
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
44
Форнасьер
Микеле Форнасьер
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
90
16
Бругман
Гастон Бругман
90
7
Верре
Валерио Верре
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
15'
15'
90
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
65'
65'
87
30
Мурич
Роберт Мурич
72
Запасные
31
Биццарри
Альбано Биццарри
35
Кода
Андреа Кода
28
Митрица
Александру Митрица
98
Дель Соле
Фердинандо Дель Соле
36
Кубас
Адриан Кубас
93
Миличевич
Хрвое Миличевич
33
Кулибали
Мамаду Кулибали
20
Черри
Альберто Черри