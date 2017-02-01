Матч завершен
Пескара
Пескара
Капрари 15
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Тельо 68
Тельо 90
Серия А, 19 тур

Серия А,

19 тур

Италия
1 февр. 2017, 22:45 МСК
1.02.2017, 22:45 МСК
среда
Составы
Пескара
мин
31
Биццарри
Альбано Биццарри
90
86
Стендардо
Гульермо Стендардо
90
3
Бираги
Кристиано Бираги
90
37
Гьембер
Норберт Гьембер
90
17
Капрари
Джанлука Капрари
15'
15'
80
2
Кресценци
Алессандро Кресценци
90
5
Бруно
Алессандро Бруно
90
8
Мемушай
Ледиан Мемушай
90
10
Бенали
Ахмад Бенали
90
11
Дзампано
Франческо Дзампано
72
15
Баэбек
Жан-Кристоф Баэбек
75
Запасные
1
Фьорилло
Винченцо Фьорилло
23
Малоку
Леонардо Малоку
25
Делли Карри
Филиппо Делли Карри
21
Пепе
Симоне Пепе
16
Бругман
Гастон Бругман
28
Митрица
Александру Митрица
36
Кубас
Адриан Кубас
20
Черри
Альберто Черри
9
Кастанос
Григорис Кастанос
30
Мурич
Роберт Мурич
Фиорентина
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
40
Томович
Ненад Томович
45
15
Оливера
Максимильяно Оливера
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
84
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
68'
90'
68', 90'
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
Запасные
22
Черофолини
Микеле Черофолини
23
Саталино
Джакомо Саталино
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи