Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Астори 85
1:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 24
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Фиорентина
мин
5
Бадель
Милан Бадель
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
85'
85'
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
45
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
86
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
79
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
6
Санчес
Карлос Санчес
20
Валеро
Борха Валеро
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
9
Калинич
Никола Калинич
7
Сарате
Мауро Сарате
Кротоне
мин
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
12
Стоян
Адриан Стоян
72
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
24'
24'
82
29
Тротта
Марселло Тротта
88
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
24
Тонев
Александар Тонев
87
Мартелла
Бруно Мартелла
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
Фацци
Николо Фацци
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими