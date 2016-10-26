Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Астори 85
1:1
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Фальчинелли 24
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
26 окт. 2016, 21:45 МСК
26.10.2016, 21:45 МСК
среда
Составы
Фиорентина
мин
5
Бадель
Милан Бадель
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
85'
85'
90
18
Сальседо
Карлос Сальседо
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
45
72
Иличич
Йосип Иличич
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
86
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
79
Запасные
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
1
Леццерини
Лука Леццерини
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
17
Дикс
Кевин Дикс
6
Санчес
Карлос Санчес
20
Валеро
Борха Валеро
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
24
Хаджи
Янис Хаджи
9
Калинич
Никола Калинич
7
Сарате
Мауро Сарате
Кротоне
мин
28
Капецци
Леонардо Капецци
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
12
Стоян
Адриан Стоян
72
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
24'
24'
82
29
Тротта
Марселло Тротта
88
Запасные
95
Кожокару
Валентин Кожокару
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
24
Тонев
Александар Тонев
87
Мартелла
Бруно Мартелла
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
Фацци
Николо Фацци
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими