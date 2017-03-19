Матч завершен
Кротоне
Кротоне
0:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Калинич 90
Серия А, 29 тур

Серия А,

29 тур

Италия
19 марта 2017, 17:00 МСК
19.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Лука Пайретто
Лука Пайретто
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
12
Стоян
Адриан Стоян
90
1
Кордас
Алекс Кордас
90
15
Месба
Джамел Месба
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
60
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
24
Тонев
Александар Тонев
52
18
Барберис
Андреа Барберис
82
6
Роден
Маркус Роден
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
87
Мартелла
Бруно Мартелла
20
Котник
Андрей Котник
27
Акости
Боаду Максвелл Акости
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Фиорентина
мин
2
Гонсало
Гонсало
90
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
13
Астори
Давиде Астори
90
16
Тельо
Кристиан Тельо
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
71
72
Иличич
Йосип Иличич
71
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
66
9
Калинич
Никола Калинич
90'
90'
90
Запасные
23
Саталино
Джакомо Саталино
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
21
Сапонара
Риккардо Сапонара
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
30
Бабакар
Хума Бабакар