Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Стуани 37
Стуани 40
Кайседо 74
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 20 тур

Примера,

20 тур

Испания
25 янв. 2015, 21:00 МСК
25.01.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
10
Абрахам
Абрахам
62
16
Лопес
Хави Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
80
17
Лукас
Лукас
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
37'
40'
37', 40'
70
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
19
Колотто
Диего Колотто
5
Альварес
Виктор Альварес
4
Санчес
Виктор Санчес
7
Алекс
Алекс
24
Монтанье
Пако Монтанье
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
74'
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
2
Мичел
Мичел
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
46
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
79
8
Силва
Веллингтон Силва
73
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
23
Сориано
Фернандо Сориано
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
32
Дани Ромера
Дани Ромера