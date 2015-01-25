Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Стуани 37
Стуани 40
Кайседо 74
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
25 янв. 2015, 21:00 МСК
25.01.2015, 21:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
10
Абрахам
Абрахам
62
16
Лопес
Хави Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
80
17
Лукас
Лукас
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
37'
40'
37', 40'
70
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
19
Колотто
Диего Колотто
5
Альварес
Виктор Альварес
4
Санчес
Виктор Санчес
7
Алекс
Алекс
24
Монтанье
Пако Монтанье
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
74'
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
90
2
Мичел
Мичел
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
3
Фран Велес
Фран Велес
90
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
46
15
Корона
Корона
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
79
8
Силва
Веллингтон Силва
73
10
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
23
Сориано
Фернандо Сориано
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
20
Азиз
Рамон Азиз
24
Эспиноса
Хавьер Эспиноса
32
Дани Ромера
Дани Ромера