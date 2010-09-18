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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Кальехон 46
1:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
18 сент. 2010, 19:00 МСК
18.09.2010, 19:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Душер
Альдо Душер
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
73
0
Алонсо
Иван Алонсо
49
0
Кальехон
Хосе Кальехон
46'
46'
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Амат
Жорди Амат
0
Верду
Хоан Верду
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Лопес
Хави Лопес
0
Молина
Мануэль Молина
0
Коро
Коро
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
72
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
88
0
Варгас
Фабиан Варгас
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
73
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Мичел
Мичел
0
Уче
Калу Уче
0
Корона
Корона
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Валери
Диего Валери