Матч завершен
Эспаньол
Барселона
1:3
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 38 тур

Примера,

38 тур

Испания
18 мая 2008, 22:00 МСК
18.05.2008, 22:00 МСК
воскресенье
Составы