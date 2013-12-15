Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
15 дек. 2013, 14:00 МСК
15.12.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Диас
Оскар Диас
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
79
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
84
0
Сусо
Сусо
63
0
Верса
Верса
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Торсильери
Марко Торсильери
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Рафита
Рафита
Эспаньол
мин
0
Касилья
Кико Касилья
90
0
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Торже
Габриэль Торже
57
0
Лопес
Давид Лопес
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
84
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
0
Кордоба
Йхон Кордоба
76
Запасные
0
Парреньо
Херман Парреньо
0
Сидней
Сидней
0
Альварес
Виктор Альварес
0
Абрахам
Абрахам
0
Алекс
Алекс
0
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
0
Тьеви
Тьеви