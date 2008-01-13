Матч завершен
Альмерия
Альмерия
1:0
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
13 янв. 2008, 19:00 МСК
13.01.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Составы