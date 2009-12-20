Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Маркес 45
Коро 81
2:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
20 дек. 2009, 19:00 МСК
20.12.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
-
Маркес
Фернандо Маркес
45'
45'
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Верду
Хоан Верду
88
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
58
0
Алонсо
Иван Алонсо
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
88
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Пильюд
Иван Пильюд
0
Шунсуке Накамура
Шунсуке Накамура
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Коро
Коро
81'
0
Саар
Бен Саар
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
79
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
65
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
79
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Родригес
Давид Родригес