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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Стуани 42
1:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Фран Велес 69
Сусо 72
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
27 апр. 2014, 13:00 МСК
27.04.2014, 13:00 МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
17
Альварес
Виктор Альварес
67
15
Морено
Эктор Морено
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
20
Симау
Симау
56
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
14
Лопес
Давид Лопес
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
42'
42'
90
24
Кордоба
Йхон Кордоба
56
Запасные
1
Парреньо
Херман Парреньо
6
Сидней
Сидней
3
Родригес
Рауль Родригес
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
25
Торже
Габриэль Торже
22
Алекс
Алекс
10
Пицци
Пицци
Альмерия
мин
1
Эстебан
Эстебан
90
9
Диас
Оскар Диас
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Торсильери
Марко Торсильери
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
44
Фран Велес
Фран Велес
69'
69'
72
20
Рафита
Рафита
90
12
Азиз
Рамон Азиз
56
8
Видаль
Алейш Видаль
62
15
Корона
Корона
90
10
Родри
Родри
90
Запасные
25
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
22
Нельсон
Маркос Нельсон
23
Сориано
Фернандо Сориано
11
Барбоза
Элдер Барбоза
17
Сусо
Сусо
72'
19
Зонго
Джонатан Зонго