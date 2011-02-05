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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Силва Марсело 5
Уче 7
Бернандельо 18
3:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Верду 34
Васкес 49
Примера, 22 тур
Примера,
22 тур
Испания
5 февр. 2011, 20:00 МСК
5.02.2011, 20:00 МСК
суббота
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
5'
5'
90
0
Крусат
Альберт Крусат
83
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
18'
18'
90
0
Уче
Калу Уче
7'
7'
57
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Фегули
Софиан Фегули
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Форлин
Хуан Форлин
43
0
Амат
Жорди Амат
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Галан
Эрнесто Галан
90
0
Хави Маркес
Хави Маркес
90
0
Верду
Хоан Верду
34'
34'
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
58
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Кальехон
Хосе Кальехон
80
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Лопес
Хави Лопес
0
Молина
Мануэль Молина
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Васкес
Альваро Васкес
49'