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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Луис Гарсия 55
Примера, 34 тур
Примера,
34 тур
Испания
25 апр. 2010, 18:00 МСК
25.04.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
73
0
Крусат
Альберт Крусат
83
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
64
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Родригес
Давид Родригес
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Пареха
Николас Пареха
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Чика
Хавьер Чика
46
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Верду
Хоан Верду
75
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
55'
55'
90
0
Освальдо
Пабло Освальдо
86
0
Кальехон
Хосе Кальехон
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
0
Ронкалья
Факундо Ронкалья
0
Маркес
Фернандо Маркес
0
Коро
Коро
0
Алонсо
Иван Алонсо
0
Саар
Бен Саар