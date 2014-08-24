Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Сориано 52
1:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 90
Примера, 1 тур

Примера,

1 тур

Испания
24 авг. 2014, -:- МСК
24.08.2014, -:- МСК
воскресенье
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
2
Мичел
Мичел
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
23
Сориано
Фернандо Сориано
52'
52'
66
7
Верса
Верса
90
22
Томас
Томас
90
17
Мендес
Эдгар Мендес
90
10
Хемед
Томер Хемед
80
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
21
Мане
Мане
3
Фран Велес
Фран Велес
15
Корона
Корона
8
Силва
Веллингтон Силва
9
Тьеви
Тьеви
18
Дангба
Тирасил Дангба
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
5
Альварес
Виктор Альварес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
14
Лопес
Давид Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
57
24
Монтанье
Пако Монтанье
70
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90'
90'
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
46
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
2
Матьони
Фелипе Матьони
3
Родригес
Рауль Родригес
10
Абрахам
Абрахам
16
Лопес
Хави Лопес
26
Хордан
Хоан Хордан
8
Стуани
Кристиан Стуани