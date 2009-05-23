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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:3
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Алонсо 28
Алонсо 73
Коро 90
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
23 мая 2009, 22:00 МСК
23.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
62
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
81
0
Ириней
Ириней
56
0
Уче
Калу Уче
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Гильерме
Гильерме
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Гарсиа
Давид Гарсиа
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Нене
Нене
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Роман
Роман
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
0
Алонсо
Иван Алонсо
28'
73'
28', 73'
86
0
Кальехон
Хосе Кальехон
74
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Лакрус
Хесус Мария Гомес Лакрус
0
Беранже
Грегори Беранже
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Смилянич
Милан Смилянич
0
Вальдо
Вальдо
0
Коро
Коро
90'