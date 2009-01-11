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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Роман 63
Пареха 90
2:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 4
Уче 54
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
11 янв. 2009, 21:00 МСК
11.01.2009, 21:00 МСК
воскресенье
Бернардино Гонсалес Васкес
Бернардино Гонсалес Васкес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Камени
Идрисс Камени
90
0
Чика
Хавьер Чика
90
0
Харке
Даниэль Гонсалез Харке
90
0
Пареха
Николас Пареха
90'
90'
90
0
Санчес
Серхио Санчес
90
0
Нене
Нене
90
0
Уртадо
Мойзес Уртадо
90
0
Анхель Мартинес
Анхель Мартинес
46
0
Коро
Коро
70
0
Руфете
Франсиско Руфете
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
90
Запасные
0
Альварес
Кристиан Альварес
0
Торрехон
Марк Торрехон
0
Беранже
Грегори Беранже
0
Роман
Роман
63'
0
Вальдо
Вальдо
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Чико
Чико
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Хуанито
Хуанито
14
0
Корона
Корона
71
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Уче
Калу Уче
4'
54'
4', 54'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
0
Гильерме
Гильерме
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари