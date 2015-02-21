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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Манджукич 12
Гризманн 19
Гризманн 28
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 24 тур
Примера,
24 тур
Испания
21 февр. 2015, 22:00 МСК
21.02.2015, 22:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
92
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
92
2
Годин
Диего Годин
92
23
Миранда
Жоао Миранда
92
20
Хуанфран
Хуанфран
92
7
Гризманн
Антуан Гризманн
19'
28'
19', 28'
62
14
Габи
Габи
92
5
Тиагу
Тиагу
70
17
Ньигес
Сауль Ньигес
92
10
Туран
Арда Туран
92
9
Манджукич
Марио Манджукич
12'
12'
58
Запасные
18
Облак
Ян Облак
18
Гамес
Хесус Гамес
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
22
Кани
Кани
4
Суарес
Марио Суарес
8
Гарсия
Рауль Гарсия
19
Торрес
Фернандо Торрес
Альмерия
мин
1
Хулиан
Хулиан
92
16
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
76
5
Трухильо
Анхель Трухильо
92
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
92
2
Мичел
Мичел
92
17
Мендес
Эдгар Мендес
92
7
Верса
Верса
92
3
Фран Велес
Фран Велес
46
15
Корона
Корона
92
23
Тьеви
Тьеви
71
10
Хемед
Томер Хемед
92
Запасные
30
Гомес
Йерай Гомес
14
Касадо
Хосе Мануэль Касадо
4
Наварро
Химо Наварро
23
Сориано
Фернандо Сориано
20
Азиз
Рамон Азиз
8
Силва
Веллингтон Силва
19
Зонго
Джонатан Зонго