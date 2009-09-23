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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Сантана 28
Форлан 56
2:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 26
Пьятти 90
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
23 сент. 2009, 21:00 МСК
23.09.2009, 21:00 МСК
среда
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Хуанито
Хуанито
90
0
Сантана
Клебер Сантана
28'
28'
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
68
0
Форлан
Диего Форлан
56'
56'
81
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
75
Запасные
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
0
Валера
Хуан Валера
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
0
Симау
Симау
0
Кеко
Кеко
0
Коке
Коке
0
Агуэро
Серхио Агуэро
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
84
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
61
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
Гильерме
Гильерме
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
65
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
26'
90'
26', 90'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Сисма
Доминго Сисма
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Родригес
Давид Родригес