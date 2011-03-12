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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Крусат 49
Гоитом 77
2:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 39
Агуэро 61
Примера, 28 тур
Примера,
28 тур
Испания
12 марта 2011, 20:00 МСК
12.03.2011, 20:00 МСК
суббота
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
80
0
Мичел
Мичел
90
0
Луна
Антонио Луна
90
0
Силва Марсело
Силва Марсело
90
0
Крусат
Альберт Крусат
49'
49'
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Фегули
Софиан Фегули
67
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Уче
Калу Уче
63
0
Ульоа
Леонардо Ульоа
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
77'
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Элиас
Элиас
62
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
39'
61'
39', 61'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Коке
Коке
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Коста
Диего Коста