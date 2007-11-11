Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
11 нояб. 2007, 19:00 МСК
11.11.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы