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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 33
1:1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 45
Примера, 9 тур
Примера,
9 тур
Испания
31 окт. 2010, 21:00 МСК
31.10.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Тиагу
Тиагу
83
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
47
0
Форлан
Диего Форлан
73
0
Агуэро
Серхио Агуэро
33'
33'
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Суарес
Марио Суарес
0
Мерида
Фран Мерида
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Коста
Диего Коста
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Мичел
Мичел
90
0
Крусат
Альберт Крусат
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
78
0
Бернандельо
Эрнан Бернандельо
90
0
Корона
Корона
62
0
Уче
Калу Уче
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
45'
45'
84
Запасные
0
Якобсен
Микаэль Якобсен
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
0
Гоитом
Хенок Гоитом
0
Ульоа
Леонардо Ульоа