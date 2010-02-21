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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Пьятти 87
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
21 февр. 2010, 21:00 МСК
21.02.2010, 21:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Чико
Чико
90
0
Мичел
Мичел
72
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Крусат
Альберт Крусат
66
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
М'Бами
Модесте М'Бами
90
0
Борцани
Леонардо Борцани
90
0
Гоитом
Хенок Гоитом
80
0
Пьятти
Пабло Пьятти
87'
87'
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Гильерме
Гильерме
0
Уче
Калу Уче
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Варгас
Фабиан Варгас
Атлетико
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Переа
Луис Переа
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Симау
Симау
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Форлан
Диего Форлан
82
Запасные
0
Валера
Хуан Валера
0
Хуанито
Хуанито
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
0
Гарсия
Рауль Гарсия
0
Агуэро
Серхио Агуэро
0
Бальде
Ибрахима Бальде