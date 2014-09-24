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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Миранда 60
Примера, 5 тур
Примера,
5 тур
Испания
24 сент. 2014, 21:00 МСК
24.09.2014, 21:00 МСК
среда
Хесус Хиль Мансано
Хесус Хиль Мансано
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
25
Рубен
Рубен
90
21
Мане
Мане
90
5
Трухильо
Анхель Трухильо
90
6
дос Сантос
Мауро дос Сантос
90
4
Наварро
Химо Наварро
90
8
Силва
Веллингтон Силва
74
20
Азиз
Рамон Азиз
90
3
Фран Велес
Фран Велес
64
7
Верса
Верса
90
19
Зонго
Джонатан Зонго
90
10
Хемед
Томер Хемед
64
Запасные
1
Хулиан
Хулиан
2
Мичел
Мичел
23
Сориано
Фернандо Сориано
17
Мендес
Эдгар Мендес
9
Тьеви
Тьеви
11
Кике
Кике
18
Дангба
Тирасил Дангба
Атлетико
мин
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
3
Сикейра
Гильерме Сикейра
90
2
Годин
Диего Годин
90
23
Миранда
Жоао Миранда
60'
60'
90
20
Хуанфран
Хуанфран
90
10
Туран
Арда Туран
84
5
Тиагу
Тиагу
90
4
Суарес
Марио Суарес
46
6
Коке
Коке
90
8
Гарсия
Рауль Гарсия
90
7
Гризманн
Антуан Гризманн
69
Запасные
13
Облак
Ян Облак
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
24
Хименес
Хосе-Мария Хименес
14
Габи
Габи
17
Ньигес
Сауль Ньигес
22
Черчи
Алессио Черчи
11
Хименес
Рауль Хименес