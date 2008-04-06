Матч завершен
Атлетико
Мадрид
6:3
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 31 тур

Примера,

31 тур

Испания
6 апр. 2008, 18:00 МСК
6.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы