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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Уче 6
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Синама-Понголь 24
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
18 янв. 2009, 23:00 МСК
18.01.2009, 23:00 МСК
воскресенье
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Гарсиа
Карлос Гарсиа
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Крусат
Альберт Крусат
77
0
Сориано
Фернандо Сориано
90
0
Ириней
Ириней
58
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
90
0
Уче
Калу Уче
6'
6'
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Чико
Чико
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
0
Хуанито
Хуанито
0
Корона
Корона
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето
0
Пьятти
Пабло Пьятти
0
Солари
Эстебан Солари
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
76
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Переа
Луис Переа
75
0
Симау
Симау
90
0
Банега
Эвер Банега
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
61
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
24'
24'
90
0
Форлан
Диего Форлан
90
0
Агуэро
Серхио Агуэро
90
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Сейтаридис
Георгиос Сейтаридис
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Камачо
Игнасио Камачо
0
Гарсия
Рауль Гарсия