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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Агуэро 19
Гарсия 27
Форлан 49
3:0
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
30 мая 2009, 22:00 МСК
30.05.2009, 22:00 МСК
суббота
Карлос Дельгадо Феррейро
Карлос Дельгадо Феррейро
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Перниа
Мариано Перниа
90
0
Ибаньес
Пабло Ибаньес
90
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Уйфалуши
Томаш Уйфалуши
90
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Родригес
Макси Родригес
71
0
Гарсия
Рауль Гарсия
27'
27'
90
0
Форлан
Диего Форлан
49'
49'
87
0
Агуэро
Серхио Агуэро
19'
19'
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
90
Запасные
0
Купе
Грегори Купе
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Переа
Луис Переа
0
Домингес
Альваро Домингес
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
0
Камачо
Игнасио Камачо
Альмерия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Мане
Мане
90
0
Акасиете
Сантьяго Акасиете
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
90
0
Бруно
Бруно
90
0
Ортис
Хуан Мануэль Ортис
59
0
Крусат
Альберт Крусат
76
0
Сориано
Фернандо Сориано
56
0
Ириней
Ириней
90
0
Негредо
Альваро Негредо
90
0
Пьятти
Пабло Пьятти
90
Запасные
0
Эстебан
Эстебан
0
Гильерме
Гильерме
0
Чико
Чико
0
Мичел
Мичел
0
Ортис
Хосе Ортис
0
Альварес
Хулио Альварес
0
Ньето
Мигель Анхель Ньето