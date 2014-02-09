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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Верса 80
Верса 88
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
9 февр. 2014, -:- МСК
9.02.2014, -:- МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Дюбарбье
Себастьян Дюбарбье
90
0
Торсильери
Марко Торсильери
90
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Зонго
Джонатан Зонго
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
58
0
Сусо
Сусо
89
0
Верса
Верса
80'
88'
80'
88'
90
0
Азиз
Рамон Азиз
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90
Запасные
0
Хулиан
Хулиан
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Мартинес
Ханс Мартинес
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Тебар
Маркос Тебар
0
Диас
Оскар Диас
Атлетико
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
67
0
Туран
Арда Туран
90
0
Диего
Диего
67
0
Гарсия
Рауль Гарсия
77
0
Коста
Диего Коста
90
Запасные
0
Буну
Яссин Буну
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
0
Соса
Хосе Соса
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Адриан
Адриан