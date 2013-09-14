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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Вилья 15
Коста 37
Тиагу 64
Гарсия 67
4:2
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Родри 40
Видаль 90
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
14 сент. 2013, 17:00 МСК
14.09.2013, 17:00 МСК
суббота
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Хименес
Хосе-Мария Хименес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
64'
64'
90
0
Коке
Коке
70
0
Вилья
Давид Вилья
15'
15'
66
0
Гарсия
Рауль Гарсия
67'
67'
72
0
Коста
Диего Коста
37'
37'
90
Запасные
0
Буну
Яссин Буну
0
Инсуа
Эмилиано Инсуа
0
Туран
Арда Туран
0
Суарес
Марио Суарес
0
Торрес
Оливер Торрес
0
Адриан
Адриан
0
Баптистао
Лео Баптистао
Альмерия
мин
0
Эстебан
Эстебан
90
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
90
0
Пельерано
Эрнан Пельерано
46
0
Трухильо
Анхель Трухильо
90
0
Рафита
Рафита
90
0
Тебар
Маркос Тебар
64
0
Сориано
Фернандо Сориано
68
0
Сусо
Сусо
90
0
Верса
Верса
90
0
Видаль
Алейш Видаль
90'
90'
90
0
Родри
Родри
40'
40'
90
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Силва Марсело
Силва Марсело
0
Корона
Корона
0
Барбоза
Элдер Барбоза
0
Азиз
Рамон Азиз
0
Диас
Оскар Диас