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Лука Килиан
№15
Защитник
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Команда
Падерборн
Гражданство
Германия
Дата рождения
1 сент. 1999 (20) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Падерборн
1 : 4
Байер
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Байер
4
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
Падерборн
2 : 1
Айнтрахт
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
Падерборн
1 : 1
Унион
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Унион
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Вердер
0 : 1
Падерборн
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Вердер
0
Падерборн
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
2 : 3
РБ Лейпциг
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
Боруссия
3 : 3
Падерборн
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Падерборн
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
Падерборн
0 : 1
Аугсбург
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
0
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
Хоффенхайм
3 : 0
Падерборн
1.11.2019
1 нояб. 2019
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Хоффенхайм
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Фортуна
90'
90'
90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Фортуна
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Кельн
3 : 0
Падерборн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кельн
3
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Падерборн
1 : 2
Майнц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
1
Майнц
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Падерборн
2 : 3
Бавария
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Падерборн
2
Бавария
3
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
Герта
2 : 1
Падерборн
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Герта
2
Падерборн
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Падерборн
1 : 5
Шальке-04
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Падерборн
1
Шальке-04
5
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 1
Падерборн
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Падерборн
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Байер
3 : 2
Падерборн
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Байер
3
Падерборн
2
был в запасе