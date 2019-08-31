Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
США
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Брекало 56
1:1
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Каули 12
Бундеслига, 3 тур
Бундеслига,
3 тур
Германия
31 авг. 2019, 16:30 МСК
31.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
31
Кнохе
Робин Кнохе
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
2
Вилльям
Вилльям
90
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
56'
56'
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
5
Брума
Джеффри Брума
19
Мбабу
Кевин Мбабу
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
22
Нмеча
Лукас Нмеча
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
12'
12'
90
11
Михель
Свен Михель
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
Запасные
1
Ратайчак
Михаэль Ратайчак
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Капич
Рифет Капич
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
9
Прегер
Кай Прегер
31
Золински
Бен Золински