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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Золински 22
Василиадис 72
2:4
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кнохе 26
Гинчек 40
Гинчек 60
Арнольд 76
Бундеслига, 20 тур
Бундеслига,
20 тур
Германия
2 февр. 2020, 20:00 МСК
2.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
94
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
94
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
94
20
Янс
Лоран Янс
46
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
94
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
94
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
94
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
72'
72'
94
18
Србени
Деннис Србени
74
9
Прегер
Кай Прегер
94
31
Золински
Бен Золински
22'
22'
61
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
24
Капич
Рифет Капич
7
Риттер
Марлон Риттер
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба
Вольфсбург
мин
1
Кастелс
Коэн Кастелс
94
31
Кнохе
Робин Кнохе
26'
26'
94
15
Руссийон
Джером Руссийон
94
2
Вилльям
Вилльям
94
22
Понграчич
Марин Понграчич
94
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
84
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
76'
76'
94
8
Штеффен
Ренато Штеффен
94
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
94
14
Мехмеди
Адмир Мехмеди
90
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
40'
60'
40', 60'
74
Запасные
12
Перван
Павао Перван
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
19
Мбабу
Кевин Мбабу
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
7
Брекало
Йосип Брекало
40
Виктор
Жоао Виктор