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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Плеа 46
Штиндль 67
2:0
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
18 дек. 2019, 22:30 МСК
18.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Боруссия
мин
17
Вендт
Оскар Вендт
90
13
Штиндль
Ларс Штиндль
67'
67'
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
7
Херрманн
Патрик Херрманн
90
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
14
Плеа
Алассан Плеа
46'
46'
90
28
Гинтер
Маттиас Гинтер
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
90
30
Эльведи
Нико Эльведи
90
8
Закария
Денис Закария
90
32
Нойхаус
Флориан Нойхаус
90
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
5
Штробль
Тобиас Штробль
25
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
6
Крамер
Кристоф Крамер
22
Бенеш
Ласло Бенеш
11
Раффаэл
Раффаэл
36
Эмболо
Брель Эмболо
10
Тюрам
Маркус Тюрам
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
11
Михель
Свен Михель
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
10
Каули
Каули
7
Риттер
Марлон Риттер
31
Золински
Бен Золински