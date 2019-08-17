Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бэйли 10
Хаверц 19
Фолланд 69
3:2
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Михель 15
Мамба 25
Бундеслига, 1 тур

Бундеслига,

1 тур

Германия
17 авг. 2019, 16:30 МСК
17.08.2019, 16:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
62
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
46
31
Фолланд
Кевин Фолланд
69'
69'
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
10'
10'
88
29
Хаверц
Кай Хаверц
19'
19'
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
16
Йедвай
Тин Йедвай
3
Рецос
Панайотис Рецос
11
Амири
Надим Амири
38
Беллараби
Карим Беллараби
13
Аларио
Лукас Аларио
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Падерборн
мин
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
21
Хут
Янник Хут
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
72
11
Михель
Свен Михель
15'
15'
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
84
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
25'
25'
61
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
Запасные
1
Ратайчак
Михаэль Ратайчак
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
10
Каули
Каули
24
Капич
Рифет Капич
7
Риттер
Марлон Риттер
14
Шелтон
Хири Шелтон
31
Золински
Бен Золински