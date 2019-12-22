Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Сабири 9
Шонлау 41
2:1
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Дост 72
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
22 дек. 2019, 20:00 МСК
22.12.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
9'
9'
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
41'
41'
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
10
Каули
Каули
24
Капич
Рифет Капич
7
Риттер
Марлон Риттер
11
Михель
Свен Михель
Айнтрахт
мин
5
Фернандес
Желсон Фернандес
90
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
90
9
Дост
Бас Дост
72'
72'
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
28
Кор
Доминик Кор
90
10
Костич
Филип Костич
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
3
Фалет
Симон Фалет
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
8
Соу
Джибриль Соу
15
Камада
Даичи Камада
33
Силва
Андре Силва
7
Йовелич
Деян Йовелич