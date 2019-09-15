Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Каули 8
1:5
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сане 33
Сердар 49
Арит 71
Кутуджу 83
Арит 85
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
15 сент. 2019, 19:00 МСК
15.09.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
8'
8'
90
11
Михель
Свен Михель
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
Запасные
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
7
Риттер
Марлон Риттер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
9
Прегер
Кай Прегер
31
Золински
Бен Золински
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
26
Сане
Салиф Сане
33'
33'
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
49'
49'
90
25
Арит
Амин Арит
71'
85'
71', 85'
90
7
Ут
Марк Ут
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
Запасные
5
Настасич
Матия Настасич
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
83'