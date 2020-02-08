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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кутуджу 63
1:1
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Гясула 81
Бундеслига, 21 тур
Бундеслига,
21 тур
Германия
8 февр. 2020, 17:30 МСК
8.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
24
Беккер
Тимо Беккер
82
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
4
Кабак
Озан Кабак
37
6
Омар
Омар
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
56
9
Раман
Бенито Раман
90
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
3
Миранда
Хуан Миранда
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
41
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
37
Мерджан
Левент Мерджан
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
63'
14
Матондо
Рабби Матондо
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
20
Янс
Лоран Янс
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
11
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
31
Золински
Бен Золински
70
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
8
Гясула
Клаус Гясула
81'
18
Србени
Деннис Србени
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель