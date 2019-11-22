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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Санчо 47
Витсель 84
Ройс 90
3:3
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Мамба 5
Мамба 37
Хольтманн 43
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
22 нояб. 2019, 22:30 МСК
22.11.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Боруссия
мин
15
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
26
Пищек
Лукаш Пищек
90
11
Ройс
Марко Ройс
90'
90'
90
28
Витсель
Аксель Витсель
84'
84'
90
1
Бюрки
Роман Бюрки
90
14
Шульц
Нико Шульц
46
9
Алькасер
Пако Алькасер
45
8
Дауд
Махмуд Дауд
46
13
Геррейру
Рафаэль Геррейру
90
33
Вайгль
Юлиан Вайгль
90
7
Санчо
Джейдон Санчо
47'
47'
90
Запасные
35
Хитц
Марвин Хитц
29
Шмельцер
Марсель Шмельцер
16
Аканжи
Мануэль Аканжи
5
Хакими
Ашраф Хакими
2
Загаду
Дан-Аксель Загаду
10
Гетце
Марио Гетце
23
Азар
Торган Азар
19
Брандт
Юлиан Брандт
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
43'
43'
62
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
5'
37'
5', 37'
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
40
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
77
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
10
Каули
Каули
14
Шелтон
Хири Шелтон
11
Михель
Свен Михель