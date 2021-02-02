Боруссия
Дортмунд
-:-
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
2 февр. 2021, 22:45 МСК
2.02.2021, 22:45 МСК
вторник
Cтадион Самара Арена
Самара Арена
Самара
Составы