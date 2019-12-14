Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Прегер 33
1:1
Матч завершен
Унион
Берлин
Ингвартсен 7
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
14 дек. 2019, 17:30 МСК
14.12.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
33'
33'
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
10
Каули
Каули
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
11
Михель
Свен Михель
Унион
мин
34
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
28
Триммель
Кристофер Триммель
90
5
Фридрих
Марвин Фридрих
90
30
Андрих
Роберт Андрих
90
1
Гикевич
Рафал Гикевич
90
32
Ингвартсен
Маркус Ингвартсен
7'
7'
90
19
Хюбнер
Флориан Хюбнер
90
10
Андерссон
Себастьян Андерссон
90
15
Бюлтер
Мариус Бюлтер
90
25
Ленц
Кристофер Ленц
90
29
Паренсен
Михаэль Паренсен
90
Запасные
35
Николас
Мориц Николас
3
Суботич
Невен Суботич
24
Шмидебах
Мануэль Шмидебах
23
Кроос
Феликс Кроос
11
Уджа
Энтони Уджа
9
Полтер
Себастьян Полтер
27
Бекер
Шеральдо Бекер
8
Меес
Йосуа Меес