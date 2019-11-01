Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Сков 2
Кадержабек 15
Локадия 25
3:0
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
1 нояб. 2019, 22:30 МСК
1.11.2019, 22:30 МСК
пятница
Составы
Хоффенхайм
мин
1
Бауманн
Оливер Бауманн
90
16
Руди
Себастьян Руди
90
22
Фогт
Кевин Фогт
90
3
Кадержабек
Павел Кадержабек
15'
15'
90
7
Рупп
Лукас Рупп
90
37
Локадия
Юрген Локадия
25'
25'
90
25
Акпогума
Кевин Акпогума
90
21
Хюбнер
Беньямин Хюбнер
90
11
Гриллич
Флориан Гриллич
90
9
Бебу
Ильяс Бебу
90
29
Сков
Роберт Сков
2'
2'
90
Запасные
12
Пентке
Филипп Пентке
4
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
2
Бренет
Джошуа Бренет
38
Пош
Стефан Пош
8
Гайгер
Деннис Гайгер
14
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
27
Крамарич
Андрей Крамарич
23
Адамян
Саркис Адамян
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
31
Золински
Бен Золински
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
24
Капич
Рифет Капич
14
Шелтон
Хири Шелтон
9
Прегер
Кай Прегер
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба