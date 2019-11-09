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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Падерборн
Падерборн
0:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Макс 41
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
9 нояб. 2019, 17:30 МСК
9.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
20
Янс
Лоран Янс
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
10
Каули
Каули
14
Шелтон
Хири Шелтон
11
Михель
Свен Михель
31
Золински
Бен Золински
Аугсбург
мин
10
Байер
Даниэль Байер
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
90
31
Макс
Филипп Макс
41'
41'
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Моравек
Ян Моравек
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
9
Кордова
Серхио Кордова