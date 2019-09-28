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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Прегер 68
Коллинс 84
2:3
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гнабри 15
Коутиньо 55
Левандовски 79
Бундеслига, 6 тур
Бундеслига,
6 тур
Германия
28 сент. 2019, 16:30 МСК
28.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
84'
84'
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
90
11
Михель
Свен Михель
90
31
Золински
Бен Золински
90
Запасные
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
7
Риттер
Марлон Риттер
14
Шелтон
Хири Шелтон
9
Прегер
Кай Прегер
68'
30
Мамба
Штрели Мамба
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
17
Боатенг
Джером Боатенг
90
4
Зюле
Никлас Зюле
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
5
Павар
Бенжамен Павар
90
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
55'
55'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
79'
79'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
15'
15'
90
29
Коман
Кингсли Коман
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
8
Мартинес
Хави Мартинес
27
Алаба
Давид Алаба
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
25
Мюллер
Томас Мюллер
24
Толиссо
Корентен Толиссо
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс