Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Гнабри 25
Левандовски 70
Левандовски 88
3:2
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Србени 44
Михель 75
Бундеслига, 23 тур

Бундеслига,

23 тур

Германия
21 февр. 2020, 22:30 МСК
21.02.2020, 22:30 МСК
пятница
Составы
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
90
2
Одриосола
Альваро Одриосола
63
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
63
24
Толиссо
Корентен Толиссо
87
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
70'
88'
70', 88'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
25'
25'
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
25
Мюллер
Томас Мюллер
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
34
Батиста Майер
Оливер Батиста Майер
29
Коман
Кингсли Коман
16
Даяку
Леон Даяку
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
20
Янс
Лоран Янс
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
29
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
18
Србени
Деннис Србени
44'
44'
81
9
Прегер
Кай Прегер
90
30
Мамба
Штрели Мамба
53
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
24
Капич
Рифет Капич
7
Риттер
Марлон Риттер
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель
75'
31
Золински
Бен Золински