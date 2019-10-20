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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Кельн
Кельн
Теродде 8
Шауб 59
Борнаув 85
3:0
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
20 окт. 2019, 16:30 МСК
20.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Кельн
мин
34
Каттербах
Ноа Каттербах
90
1
Хорн
Тимо Хорн
90
33
Борнаув
Себастьян Борнаув
85'
85'
90
5
Чикош
Рафаэль Чикош
90
30
Кайнц
Флориан Кайнц
90
13
Шауб
Луис Шауб
59'
59'
90
14
Хектор
Йонас Хектор
90
28
Скири
Эйе Скири
90
19
Эхизибуе
Кингсли Эхизибуе
90
11
Шиндлер
Кингсли Шиндлер
90
9
Теродде
Симон Теродде
8'
8'
90
Запасные
18
Кесслер
Томас Кесслер
2
Шмитц
Бенно Шмитц
7
Риссе
Марсель Риссе
6
Хегер
Марко Хегер
21
Косьелло
Венсан Косьелло
27
Модест
Антони Модест
15
Кордоба
Йхон Кордоба
39
Чурлинов
Дарко Чурлинов
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
90
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Капич
Рифет Капич
14
Шелтон
Хири Шелтон
11
Михель
Свен Михель
30
Мамба
Штрели Мамба
31
Золински
Бен Золински