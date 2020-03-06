Матч завершен
Падерборн
Падерборн
1:2
Матч завершен
Кельн
Кельн
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
6 марта 2020, 22:00 МСК
6.03.2020, 22:00 МСК
пятница
Составы