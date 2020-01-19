Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Србени 51
1:4
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Фолланд 11
Фолланд 14
Баумгартлингер 36
Хаверц 75
Бундеслига, 18 тур

Бундеслига,

18 тур

Германия
19 янв. 2020, 20:00 МСК
19.01.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
20
Янс
Лоран Янс
46
8
Гясула
Клаус Гясула
60
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
18
Србени
Деннис Србени
51'
51'
66
9
Прегер
Кай Прегер
90
11
Михель
Свен Михель
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
24
Капич
Рифет Капич
7
Риттер
Марлон Риттер
30
Мамба
Штрели Мамба
31
Золински
Бен Золински
Байер
мин
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
4
Та
Джонатан Та
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
36'
36'
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
10
Демирбай
Керем Демирбай
90
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
78
29
Хаверц
Кай Хаверц
75'
75'
90
31
Фолланд
Кевин Фолланд
11'
14'
11', 14'
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
71
19
Диаби
Мусса Диаби
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
6
Драгович
Александар Драгович
23
Вайзер
Митчелл Вайзер
3
Рецос
Панайотис Рецос
11
Амири
Надим Амири
17
Похьянпало
Йоэль Похьянпало
13
Аларио
Лукас Аларио