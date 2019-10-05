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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Золински 14
1:2
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 8
Бросински 32
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
5 окт. 2019, 16:30 МСК
5.10.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
15
Килиан
Лука Килиан
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
11
Михель
Свен Михель
90
31
Золински
Бен Золински
14'
14'
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
7
Риттер
Марлон Риттер
14
Шелтон
Хири Шелтон
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
32'
32'
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
8'
8'
90
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
14
Кунде
Пьер Кунде
90
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
42
Хак
Александер Хак
17
Майер
Жонатан Майер
6
Латца
Данни Латца
10
Максим
Александру Максим
35
Баррейро
Леандро Баррейро
28
Салаи
Адам Салаи
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
22
Авонийи
Тайво Авонийи