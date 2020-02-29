Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 29
Онисиво 37
2:0
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
29 февр. 2020, 17:30 МСК
29.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
13
Брума
Джеффри Брума
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
23
Мвене
Филипп Мвене
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
29'
29'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
37'
37'
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
3
Кариколь
Аарон Кариколь
6
Латца
Данни Латца
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
14
Кунде
Пьер Кунде
28
Салаи
Адам Салаи
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
18
Србени
Деннис Србени
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
7
Риттер
Марлон Риттер
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель
31
Золински
Бен Золински