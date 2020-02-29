Матч завершен
Майнц
Майнц
Квайсон 29
Онисиво 37
2:0
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
29 февр. 2020, 17:30 МСК
29.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
13
Брума
Джеффри Брума
90
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
23
Мвене
Филипп Мвене
90
7
Квайсон
Робин Квайсон
29'
29'
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
90
34
Баку
Боте Баку
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90
21
Онисиво
Карим Онисиво
37'
37'
90
9
Матета
Жан-Филипп Матета
90
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
18
Бросински
Даниель Бросински
3
Кариколь
Аарон Кариколь
6
Латца
Данни Латца
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
14
Кунде
Пьер Кунде
28
Салаи
Адам Салаи
11
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
20
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
Падерборн
мин
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
20
Янс
Лоран Янс
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
18
Србени
Деннис Србени
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
7
Риттер
Марлон Риттер
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель
31
Золински
Бен Золински