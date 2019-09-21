Матч завершен
Герта
Берлин
Дилросун 10
Вольф 52
2:1
Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Золински 54
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
21 сент. 2019, 16:30 МСК
21.09.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
20
Боята
Дедрик Боята
90
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
15
Груйич
Марко Груйич
90
10
Дуда
Ондрей Дуда
90
16
Дилросун
Явайро Дилросун
10'
10'
90
27
Зелке
Дави Зелке
90
30
Вольф
Мариус Вольф
52'
52'
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
4
Рекик
Карим Рекик
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
25
Торунарига
Джордан Торунарига
6
Дарида
Владимир Дарида
7
Левен
Эдуард Левен
8
Калу
Саломон Калу
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
Падерборн
мин
21
Хут
Янник Хут
90
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
10
Каули
Каули
90
11
Михель
Свен Михель
90
31
Золински
Бен Золински
54'
54'
90
Запасные
15
Килиан
Лука Килиан
20
Янс
Лоран Янс
38
Хольтманн
Геррит Хольтманн
19
Сабири
Абдельхамид Сабири
7
Риттер
Марлон Риттер
27
Гуйе
Бабакар Гуйе
9
Прегер
Кай Прегер
30
Мамба
Штрели Мамба