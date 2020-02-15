Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Србени 51
1:2
Матч завершен
Герта
Берлин
Боята 10
Коллинс 67
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
15 февр. 2020, 17:30 МСК
15.02.2020, 17:30 МСК
суббота
Составы
Падерборн
мин
13
Шонлау
Себастьян Шонлау
90
17
Цингерле
Леопольд Цингерле
90
5
Штродьек
Кристиан Штродьек
90
29
Коллинс
Джамилу Коллинс
67'
67'
90
20
Янс
Лоран Янс
90
8
Гясула
Клаус Гясула
90
22
Антви-Адджей
Кристофер Антви-Адджей
90
39
Василиадис
Себастьян Василиадис
90
9
Прегер
Кай Прегер
90
30
Мамба
Штрели Мамба
90
31
Золински
Бен Золински
90
Запасные
21
Хут
Янник Хут
2
Хюнемайер
Уве Хюнемайер
25
Дрегер
Мохамед Дрегер
6
Фридьоунссон
Самюэль Фридьоунссон
7
Риттер
Марлон Риттер
18
Србени
Деннис Србени
51'
32
Ястржембски
Деннис Ястржембски
11
Михель
Свен Михель
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
90
2
Пекарик
Петер Пекарик
90
20
Боята
Дедрик Боята
10'
10'
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
5
Штарк
Никлас Штарк
90
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
90
3
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
90
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
90
23
Майер
Арне Майер
90
26
Кунья
Матеус Кунья
90
7
Пентек
Кшиштоф Пентек
90
Запасные
1
Крафт
Томас Крафт
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
25
Торунарига
Джордан Торунарига
6
Дарида
Владимир Дарида
15
Груйич
Марко Груйич
19
Ибишевич
Ведад Ибишевич
28
Лукебакио
Доди Лукебакио
14
Кепке
Паскаль Кепке